Новосибирск, 8 февраля, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Активисты новосибирского регионального отделения Общероссийского народного фронта обнаружили противоречия в инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации АО «Сибэко», которая получит значительную долю дополнительной выручки после повышения тарифов на услуги ЖКХ в июле текущего года. Общественники уже обратили на это внимание контролирующих органов, сообщили ИА REGNUM в ОНФ.

Анна Алябьева ИА REGNUM Митинг против роста тарифов на ЖКУ в Новосибирске 28 января 2017 года

При этом, общественные активисты не исключают, что планы компании будут корректироваться, поэтому настаивают на дальнейшем жестком контроле расходования средств в рамках предстоящей модернизации городского сетевого хозяйства. В ОНФ также подчеркнули, что ранее настаивали на жестком контроле расходования средств, которые в качестве выручки получат «Сибэко» и МУП «Горводоканал».

«Общая дополнительная сумма, которая поступит в адрес этих ресурсоснабжающих организаций, превысит 860 млн рублей в год. На наш взгляд, они должны быть потрачены максимально эффективно», — сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Сергей Соколов.

Кроме того, общественные активисты отмечают, что вопросы вызывает и предварительный анализ соглашения, подписанного между мэрией Новосибирска, ресурсоснабжающей компанией и правительством Новосибирской области. Так, документ предусматривает проведение мероприятий по модернизации и реконструкции сетей, а также осуществление комплекса инвестиционных мероприятий в сфере теплоснабжения на сумму более 664 млн рублей. И как говорит Соколов, важнейшей частью соглашения является детальный перечень объектов, на которых будут проводиться работы, с указанием их стоимости. По его словам, этот перечень есть, но он не совпадает с конечными цифрами. К примеру, на замену магистральных участков тепловых сетей протяженностью почти 10 тыс. м заложена прогнозная сумма 365,6 млн рублей. И если сама сумма по прописанным проектам соответствует заявленному итоговому параметру, то протяженность сетей, запланированная к модернизации, в разы меньше — всего 1947 м.

«При таких формулировках можно предположить, что, реализуя пункт шесть приложения к соглашению, ресурсоснабжающая компания за 365,6 млн рублей планирует заменить без малого 2 км теплотрасс. Получается, что 1 км модернизации обходится жителям Новосибирска в 187,8 млн рублей», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ.

В новосибирском отделении ОНФ не исключают, что приложение к заключенному соглашению является рабочим вариантом инвестиционного плана, который будет корректироваться в ходе заключения контрактов с подрядными организациями, но «это не исключает необходимости жесткого контроля за расходованием действительно народных денег». И осуществлять такой контроль, по мнению Сергея Соколова, можно с помощью регулярных встреч и контактов с представителями ресурсоснабжающих организаций, общественниками, депутатами и чиновниками.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года губернатор Новосибирской области подписал постановление о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля на 15%, несмотря на то, что ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг — для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%.

При этом, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Так, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%.

Новосибирцы решили добиваться, если уж не полной отмены повышения тарифов на услуги ЖКХ, то хотя бы их роста на тот процент, который обозначен в документе, подписанном федеральными властями. Жители Новосибирска и области уже не раз выходили на акции протеста и митинги, писали письма в различные ведомства — различными способами показывали свое недовольство решением местных властей.

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После чего региональными властями были приняты несколько решений, по их мнению, снимающие социальную напряженность. Так, подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Документ подписан между мэрией Новосибирска, департаментом по тарифам Новосибирской области и муниципальным унитарным предприятием областного центра «Горводоканал», и с акционерным обществом «Сибэко» о социально-экономическом сотрудничестве.

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Кроме того, губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, согласно которому предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Это первый случай, когда социальная выплата будет распространяться абсолютно на всех граждан (около 500 тысяч льготников получат компенсацию 100% превышения, остальные жители области могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения).

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Прокуратура Новосибирской области также заинтересовалась этой проблемой и назначила свою проверку обоснованности такого резкого роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске. Разбирается в теме и УФАС России по региону.

А жители региона продолжают отстаивать 4%-ый рост тарифов. Они уже готовятся к третьему митингу.

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В то же время обращение одного из новосибирцев по поводу роста тарифов на услуги ЖКХ, направленное им в Администрацию президента, было направлено Управлением президента России по работе с обращениями граждан и организаций в правительство Новосибирской области. Новосибирским властям было поручено предоставить информацию жителю города Новосибирска по его обращению.

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Местные власти пообещало дать разъяснения по обращению 16 февраля.