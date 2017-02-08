Пекин, 8 февраля, 2017, 06:37 — ИА Регнум. Китайская национальная туристическая администрация (КНТА) постановила установить на туристических объектах класса 5А гендерно-нейтральные душевые, чтобы родители с маленькими и детьми разных полов и люди с престарелыми родителями разных полов не чувствовали себя смущенными и не смущали других, сообщает 8 февраля ежедневная китайская газета Global Times.

Avidabloga.com Общественные туалеты. КНР

Государство также будет устанавливать новые высокотехнологические туалеты в целях продвижения коммерциализации общественных туалетов, сообщил глава КНТА Ли Цзиньзао. Кроме того, сообщается, что конференция по реформированию государственных общественных туалетов прошла в городе Гуанчжоу провинции Гуаньдун 4 февраля.

В Китае насчитывается более 50 тыс. общественных туалетов. Совершенствование сети уборных и выправление санитарной ситуации по всей стране для Китая является одной из важных задач в вопросе привлечения туристов.