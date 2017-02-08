Вашингтон, 8 февраля, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) производили отравляющий газ иприт в здании университета Мосула. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, передаёт Agence France-Presse.

army.mil В Мосуле

По его словам, положительные образцы были получены в ходе экспертиз, которые коалиция проводила в университете Мосула. В Пентагоне считают, что здание учебного заведения служило для террористов центральным местом разработки программы химического оружия.

Отмечается, что в университете были обнаружены различные химические соединения, пригодные, в том числе, для создания оружия. В то же время указывается, что сведениями о возможном использовании боевиками иприта в качестве средства убийства Пентагон на данный момент не располагает.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению иракского Мосула от террористов была начата в середине октября минувшего года. На текущий момент войсками Ирака отбита восточная часть города. Западный Мосул с 750 тысячами жителей пока остается под контролем экстремистов.