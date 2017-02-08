Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2017, 04:23 — ИА Регнум. Заместитель Генерального секретаря Организации объединенных наций по политическим вопросам Джеффри Фелтман выступил с брифингом для Совета Безопасности ООН по докладу Антониу Гутерриша, посвященному мерам по борьбе с терроризмом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Associated Press 8 февраля.

Mum.by Пассажирский самолет

Согласно докладу Генерального секретаря, который был частично озвучен Фелтманом, одной из мер, предлагаемых ООН для борьбы с терроризмом и экстремизмом, является обмен данными между странами о пассажирах авиалиний и морского транспорта.

По словам заместителя генсека ООН, на сегодняшний день только 56 стран имеют обмен информацией о пассажирах.

«Отсутствие надлежащего регулирования по-прежнему представляет значительную уязвимость», — сообщил Фелтман.

Фелтман пояснил, что в связи с поражениями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ближнего Востока многие террористы возвращаются в страны своего прежнего проживания, и международный контроль авиаперелетов мог бы решить проблему с выявлением исламистов.

Как передавало ИА REGNUM, вчера генсек ООН Антониу Гутерриш передал в Совбез ООН доклад по угрозам, исходящим от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и актуальному состоянию террористической группировки.

Как считает Гуттериш, террористическая группировка, несмотря на значительные потери, успешно «адаптируется к давлению», «расширяет области атак» и продолжает тайную вербовку сторонников.

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