Вашингтон, 8 февраля, 2017, 03:50 — ИА Регнум. Новая администрация США намерена пересмотреть один из главных документов, регламентирующих обороноспособность страны, — доктрину применения ядерного вооружения, сообщил на брифинге 7 февраля начальник ВВС США генерал Дэвид Голдфин.

The Official CTBTO Photostream Ядерная угроза

По его словам, новая команда, отвечающая за национальную безопасность, имеет «свежий взгляд» на многие вопросы, в том числе применение ядерного оружия. Голдфин отметил, что внесение изменений в ядерную доктрину ожидается весной этого года и обусловлено, в частности, модернизацией ядерного военного комплекса США.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае своего избрания на президентский пост не исключает ядерного удара вооружённых сил США.

По его словам, такая возможность существует, потому что «есть такие государства, как Северная Корея». Трамп также добавил, что проблемой для США является устаревание ядерного потенциала страны. Российский ядерный арсенал, по его мнению, новее, чем американский, и это «серьезная угроза для США».