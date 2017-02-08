Анкара, 8 февраля, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передаёт Hurriyet со ссылкой на источники.

Телефон

По информации Daily Sabbah, телефонный разговор двух лидеров продлился около 45 минут, беседа проходила «в позитивном ключе». Подробностей о содержании разговора при этом не приводится.

Как отмечает издание, в Турции рассчитывают начать отношения с Вашингтоном «с чистого листа» и ожидают, что новая администрация США «не допустит ошибок», которые имели место при прежнем главе Белого дома Бараке Обаме.

Также сообщается, что Анкара рассчитывает на выдачу оппозиционного турецкому руководству проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в причастности к попутке госпереворота в стране в июле мнувшего года.

Напомним, в январе Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении встретиться с Дональдом Трампом для «оздоровления» турецко-американских отношений. Он отметил, что и Турция, и США являются членами НАТО, однако нынешний уровень отношений между двумя странами не отвечает принципам солидарности альянса.