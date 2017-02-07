Париж, 8 февраля, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон мог не только платить своей жене зарплату за «фиктивное трудоустройство», но и дважды выплатить ей выходное пособие, передает Associated Press 8 февраля.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

По информации журналистов, кроме €500 тысяч за восемь лет «фиктивной» работы в качестве помощника мужа, Пенелопа Фийон получила от него еще €45 тыс. ($48 тыс.) в качестве выходного пособия за счет государственных средств в 2002 и 2013 годах.

Источником информации снова является журнал Le Canard Enchaine. В ответном заявлении Фийон опровергает информацию еженедельника и заявляет, что «только желание вредить может объяснить эту ложь».

Напомним, недоказанная «фиктивность» трудоустройства Пенелопы Фийон уже обрушила рейтинг консервативного кандидата, до этого бывшего фаворитом у избирателей, — лидерами предвыборной борьбы за пост президента Франции сейчас являются глава «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон.

Первый тур президентских выборов будет проходить в апреле текущего года. Несмотря на скандал, большинство однопартийцев считает, что единым кандидатом от них должен остаться именно Фийон.