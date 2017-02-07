Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2017, 02:36 — ИА Регнум. На международных валютных рынках сегодня торжествовал доллар — американская валюта победила всех своих основных конкурентов, передает Associated Press 8 февраля.

Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

За день торгов доллар вырос по курсу до 112,19 иен с 111,83 иен. Евро упал по курсу до $1,0696 с $1,0748.

В России доллар также вырос. Курс американской валюты, установленной ЦБ РФ на 8 февраля, вырос 48,12 копейки и составил 59,1933 рубля. Евро увеличился на 7,96 копейки — до 63,2362 рубля.