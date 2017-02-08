Москва, 8 февраля, 2017, 07:09 — ИА Регнум. Украина сегодня находится не в том положении, финансовом, экономическом и политическом, чтобы сосредоточить основные усилия, подтянуть силы и средства, но потом их не использовать. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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По мнению спикера, военное положение необходимо оценивать с учётом тех обстоятельств, которые сложились на линии разграничения. Это и широкомасштабная активизация военных, подвоз боеприпасов, техники, личного состава, проверка ситуации, наличие больших и малых начальников, подтягивание других подразделений, формирование тыловых структур и самое главное — проведённая артиллерийская и войсковая разведка боем, связанная с возможными действиями.

«Когда мы говорим о военном положении, мы должны понимать, что весь мир и руководство Украины Донбасс и Луганск считает своей территорией. Оно вправе на законных основаниях, по их пониманию, ввести военное положение, а раз они ввели там военное положение, это позволит им ввести украинские войска на территорию Луганска и Донецка, официально нарушить Минские соглашения, — уверен Франц Клинцевич. — Я расцениваю комплекс опосредованных разведпризнаков как активную подготовку к широкомасштабным военным действиям».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины призвала ввести военное положение в Донбассе, официально признать войну с Россией и ввести полную блокаду ДНР и ЛНР.