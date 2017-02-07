Рим, 8 февраля, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Свыше 11 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Европу через Средиземное море с начала текущего, говорится в пресс-релизе Международной организации миграции (МОМ).

Беженцы

Сообщается, что за период с 1 января по 5 февраля морским путём прибыли 11 010 мигрантов, в том числе около 85% из них высадились в Италии, остальные — в Греции. При этом 225 человек скончались в пути.

В МОМ отмечают, что за аналогичный период 2016 года в Европу по Средиземному морю прибыли 74,8 тысячи мигрантов. а число погибших составило 380 человек.

Как передавало ИА REGNUM, в начале февраля страны-члены Европейского союза заключили декларацию о принятии ряда дополнительных мер по приостановлению потока мигрантов, следующих через Средиземное море.

Согласно документу, за 2016 год число нелегалов, следующих в Европу морским путём, значительно сократилось, тем не менее в европейские страны через Средиземное море прибыло более 181 тысяч человек.