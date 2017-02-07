Варшава, 8 февраля, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Лидер польской «Партии закона и справедливости» Ярослав Качиньский сообщил, что встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель проходила в «хорошей атмосфере», передает Reuters 8 февраля.

Bundeskanzlerin.de Прибытие Меркель в Варшаву. 7 февраля 2017 года

«У меня такое чувство, что сегодняшний визит принесет хорошие результаты», — сообщил Качиньский журналистам после часовых переговоров с Меркель.

Немецкие дипломаты отметили, что переговоры между Меркель с Качиньским, которые проходили в пятизвездочном отеле в центре Варшавы, были «дружественными и открытыми», однако также не сообщили о конкретных результатах.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Варшаву 7 февраля. В качестве основной цели визита Меркель в Польшу заявляется согласование пакета реформа перед саммитом стран ЕС в Риме, приуроченному к 60-й годовщине Договора об учреждении союза.