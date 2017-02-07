Москва, 8 февраля, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиция) аннулировало сертификаты эксплуатанта российских авиакомпаний «Бурятские авиалинии» и «Пионер — региональные авиалинии». Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Aviakompaniya-pioner.ru Самолет авиакомпании «Пионер-региональные авиалинии»

Сообщается, что авиапарк «Бурятских авиалиний» состоял из одного самолёта Ан-24РВ и двух вертолетов Ми-8ТВ, при этом полёты на обоих воздушных судах выполнялись с истекшим ресурсом двигателей.

В Росавиации назвали данный факт грубейшим нарушением норм лётной годности, отметив, что это напрямую влияло на безопасность полётов и могло стать причиной серьёзного авиационного происшествия вплоть до катастрофы.

Авиакомпания «Пионер — региональные авиалинии», в парке которой имелось пять самолётов Ан-24, из которых только три — с действующим сертификатом летной годности, «в нарушение воздушного законодательства выполняла полёты на самолетах других авиакомпаний, не включённых в её собственный сертификат эксплуатанта».

«Таким образом, обе авиакомпании подвергали самому серьёзному риску безопасность полетов, преднамеренно ставя в рейс самолёт, не прошедший своевременное техническое обслуживание», — отметили в Росавиации.

Сообщается, что сертификаты эксплуатанта обеих компаний аннулированы без возможности восстановления.