Вашингтон, 8 февраля, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с коллегами из Японии, Южной Кореи и Австралии, передает Reuters 8 февраля.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

Пресс-секретарь Государственного департамента Марк Тонер сообщил, что переговоры совершались отдельно с министрами иностранных дел каждой из стран, но основная тема была одной — укрепление военных и дипломатических связей между США и их союзниками в Тихоокеанском регионе.

В ходе переговоров была достигнута договоренность о «тесном сотрудничестве» для «ответа на вызов» со стороны Северной Кореи, а также для разрешения напряженности в Южно-Китайском море.

Как передавало ИА REGNUM, о разговоре Тиллерсона с главой МИД Японии Фумио Кисида уже сообщалось ранее — телефонные переговоры нового главы Госдепа США и японского коллеги проходили 7 февраля и затрагивали тему двустороннего сотрудничества и предстоящий визит в США премьер-министра Японии Синдзо Абэ.