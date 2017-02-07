Рим, 8 февраля, 2017, 00:36 — ИА Регнум. 7 февраля на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 23-го тура Итальянской Серии А между командами «Рома» и «Фиорентина». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «волков».

Asroma.com «Рома» vs «Фиорентина» — 2:0

На 39-й минуте матча боснийский форвард Эдин Джеко забил гол в ближний угол после передачи Даниеля Де Росси — 1:0.

На 58-й минуте аргентинский защитник удвоил преимущество «волков» после подачи Даниеля Де Росси — 2:0.

Через 17 минут бельгийский опорный полузащитник Раджа Наингголан довел счет до разгромного после навесной передачи голландского полузащитника Кевин Строотмана — 3:0.

Окончательный счет в матче установил Эдин Джеко, забивший на 83-й минуте после ошибки защитника «Фиорентины» — 4:0

На данный момент «Рома» поднялась на 2-ю строчку, набрав 50 очков и обогнав «Наполи». «Фиорентина» упустила шанс подняться к зоне еврокубков, оставшись при своих 37 очках на 7-м месте.

Составы на матч:

«Рома»: Щенсны, Рюдигер, Фицио, Манолас, Наингголан, Строотман, Перес, Де Росси, Эмерсон, Эль-Шаарави, Джеко.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Родригес, Санчес, Астори, Бадель, Весино, Бернандески, Оливера, Валеро, Кьеза, Бабакар.

Главный арбитр матча: Массимилиано Иррати.

Голы: Джеко 39 — 1:0, Фицио 58 — 2:0, Наингголан 75 — 3:0, Джеко 83 — 4:0.