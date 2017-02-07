Лондон, 7 февраля, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует совершить официальный визит в Китай в этом году, сообщает 7 февраля Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Запланированный визит в Китай указывает на тесные взаимоотношения между двумя странами, которые укрепились на протяжение последних нескольких лет, заявил пресс-секретарь Мэй.

«Я думаю, что вопросы, связанные с торговыми отношениями, станут частью предстоящей дискуссии», — добавил пресс-секретарь Мэй.

Напомним, по заявлениям британского премьер-министра Великобритания в конце марта текущего года начнет процедуру выхода из ЕС, в соответствии с волеизъявлением народа, высказанного на референдуме 23 июня 2016 года. После завершения процедуры Brexit Великобритания покинет единый европейский рынок товаров и услуг.

В последние месяцы обсуждение торговых отношений составляло существенную часть переговоров Мэй с иностранными лидерами.