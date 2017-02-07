Чебоксары, 7 февраля, 2017, 21:27 — ИА Регнум. В Чувашии сменился глава Чебоксарской природоохранной прокуратуры. На эту должность назначена Ирина Бородина, ранее работавшая Череповецким межрайонным природоохранным прокурором, сообщается на сайте ВМПП.

Cap.ru, Борис Филатов Ирина Бородина и Вениамин Селифанов

Ирина Бородина назначена на новую должность приказом генерального прокурора РФ от 2 февраля 2017 года. Она сменила на посту в Чувашии Дмитрия Викторова, который работал в должности с октября 2006 года. Напомним, согласно ротации кадров, прокурор должен меняться каждые пять лет, в исключительных случаях срок полномочий не должен превышать 10 лет.

Сегодня, 7 февраля, Ирину Бородину представил главе Чувашии Михаилу Игнатьеву Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов. Он отметил большой стаж работы Бородиной в органах прокуратуры, из которого последние два года — в качестве Череповецкого межрайонного природоохранного прокурора. И обратил внимание на работу, проводимую в Чувашии для обеспечения экологической безопасности, говорится в релизе, опубликованном на официальном портале органов власти республики. Кроме того, состоялась встреча с прокурором Чувашии Сергеем Легостаевым.

Справка ИА REGNUM. Ирина Бородина родилась в 1975 году в Волгоградской области. В 1998 году окончила юридический факультет Волгоградского государственного университета. В том же году поступила на работу в природоохранную прокуратуру на должность помощника прокурора, пройдя путь до заместителя руководителя ведомства. В январе 2015 года была назначена руководителем Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры.