Москва, 7 февраля, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина настаивает на том, что переписка между педофилом и ребенком в интернете должна караться реальным уголовным сроком, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Elenamizulina.ru Елена Мизулина

Подготовленным законопроектом предлагается рассматривать развратные действия, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, как наиболее общественно опасную форму развращения детей. Такое преступление сопоставимо с развратными действиями, совершенными в отношении двух и более детей, за которые предусмотрено наказание — от 5 до 12 лет лишения свободы, отмечает сенатор. «В случае принятия законопроекта правоохранительные органы получат дополнительный инструмент в борьбе с педофилами, совращающими детей в интернете», — отмечает она.

Мизулина ссылается на недавнее исследование экспертов Лиги безопасного интернета: когда ребенок регистрируется в какой-либо из социальных сетей, уже в течение первых 48 часов педофил попытается установить с ним контакт.

В Годсуме действует рабочая группа по выработке комплексного закона по защите несовершеннолетних от действий сексуального характера. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила создать единую публичную базу данных педофилов, кроме того, она обратила внимание на несоразмерность наказания для педофилов. «Никакой адекватности и соразмерности нет. Поэтому вопрос изменения подходов и санкций по многоэпизодным преступлениям, конечно, должен быть изменен», — сказала Яровая в ходе заседания рабочей группы в Госдуме.