Москва, 7 февраля, 2017, 20:45 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») не исключает возвращения к теме отмены бессрочной бесплатной приватизации через пару лет, передает корреспондент 7 февраля. «Не исключено, что через два — три года после того, как закончится очень серьезный избирательный цикл, к этой проблеме вернутся», — заявила Хованская.

Сергей Зубцов. Старая квартира. 1999

Глава профильного комитета сослалась на последние данные, в соответствии с которыми власти 65-и субъектов РФ выступают за продление бесплатной приватизации. «Потому что, если квартира приватизирована, им не надо платить взнос на капремонт, и налог исходя из кадастровой стоимости, поступает в бюджет», — пояснила она.

Единственным недостатком внесенных поправок депутат считает отсутствие в них указания о необходимости перенести в отдельный специальный закон норму о детях-сиротах, но этот юридический аспект, по ее словам, может быть скорректирован позднее.

Госдума 8 февраля обсудит законопроект об отказе от ограничения по срокам бесплатной приватизации жилья для граждан. Предложение нашло поддержку главы правительства РФ Дмитрия Медведева.