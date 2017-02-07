Исламабад, 7 февраля, 2017, 19:57 — ИА Регнум. В следующем месяце в нижнюю палату парламента Пакистана будет направлен законопроект, предусматривающий обязательство для политических партий по увеличению числа женщин в списке своих кандидатов для участия в выборах до 5%, сообщает 7 февраля Reuters.

Hamed Saber Пакистанские женщины

Реформы избирательного законодательства Пакистана должны открыть путь для большего числа женщин-политиков.

Напомним, согласно конституции Пакистана, для женщин предусмотрена система квот в виде резервации мест в парламенте.

В настоящее время 60 из 342 мест в Национальной ассамблее Пакистана, нижней палате парламента, зарезервированы для женщин. Еще 137 мест зарезервированы в законодательных органах провинции Пенджаб, Синд, Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.