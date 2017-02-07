Москва, 7 февраля, 2017, 19:50 — ИА Регнум. В новых кадровых рокировках применяется достаточно четкая система критериев оценки деятельности региональных глав: это экономическая эффективность, электоральная эффективность, а также «коррупционный фильтр», цитирует газета «Взгляд» политолога Евгения Минченко.

Kremlin.ru Алексей Цыденов

Политолог отмечает, что решение о назначении главой Бурятии было принято исходя из его управленческого опыта, причем как в частном бизнесе, так и на государственной службе.

«Цыденов, напомню, работал в аппарате правительства в то время, когда кабинет министров возглавлял Владимир Путин», — напомнил глава холдинга «Минченко консалтинг».

Кроме того, эксперт отметил, что новый глава Бурятии относительно молод.

«Алексей Цыденов фактически представляет собой очень востребованный сейчас, как можно судить по последним назначениям, типаж молодого технократа», — добавил политолог.

Евгений Минченко отметил, что в новых кадровых рокировках применяется достаточно четкая система критериев оценки деятельности региональных глав.

«Это экономическая эффективность, электоральная эффективность, а также «коррупционный фильтр», — подчеркнул политолог.

Что касается ушедшего Вячеслава Наговицына, отработавшего на посту главы Бурятии два губернаторских срока, то, по мнению эксперта, особых претензий у Кремля к его работе нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник президент России Владимир Путин предложил заместителю министра транспорта России Алексею Цыденову стать временно исполняющим обязанности главы Бурятии вместо Вячеслава Наговицына.

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Алексей Цыденов на встрече с Путиным рассказал ему, что начал работу в министерстве путей сообщения на Дальневосточной железной дороге в Центре фирменного транспортного обслуживания, в 2001 году перешел в бизнес, в 2006 году — в министерство транспорта, а потом — в аппарат правительства.

Он также сообщил, что не утратил контактов с регионами. «Поскольку железная дорога есть в большинстве регионов, поэтому постоянно контактировали», — добавил Агексей Цыденов.

В свою очередь руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов охарактеризовал назначенного Алексея Цыденова как профессионального технократа, который способен дать новый импульс развитию региона и наладить отношения с местными элитами.

«Я думаю, что он отражает «запрос свежей крови», новый импульс развития республики и будет олицетворять такого эффективного амбициозного представителя новой президентской команды: с современными подходами, опытом работы и в регионах, и на федеральном уровне, прошедшего школу кадровых резервов, — то, что принято называть профессиональными технократами», — цитирует политолога ТАСС.

По мнению Михаила Виноградова, «у элиты были большие ожидания, связанные с тем, что регион может возглавить кто-то из ее представителей».

«Поэтому предстоит некая притирка», — подчеркнул Михаил Виноградов.

При этом он полагает, что Алексей Цыденов как выдвиженец из Москвы сейчас обладает определенным кредитом доверия и его отношения с элитами будут зависеть от способности выстроить управленческую элиту в некий механизм исполнения решений власти, а не в «самодостаточную структуру».

«Здесь уже управленческим навыкам Цыденова потребуются политические качества, которые ему предстоит нарабатывать», — отметил Михаил Виноградов.

Кроме того, по словам политолога, новому главе республики предстоит найти новый импульс по привлечению интереса инвесторов.

«Географических проблем никто не отменяет: конечно, регион находится достаточно далеко и редко бывает в центре федерального внимания, но некоторые перспективные отрасли есть», — сказал Михаил Виноградов.

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