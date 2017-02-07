Москва, 7 февраля, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Объединение «Астрофизика», организационно входящее в российский холдинг «Швабе» завершает разработку малогабаритного мобильного лазерного комплекса «МЛК», за десятки километров ослепляющего головки самонаведения и оптико-электронные системы бронетехники и противотанковых ракетных комплексов, сообщают «Известия».

1К17 «Сжатие»

МЛК создан на основе разработанных в СССР лазерных систем 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие», созданных к 1991 году. В 90-е годы эти системы были признаны слишком дорогими и ненужными, поэтому не пошли в массовое производство, хотя один комплекс 1К17 «Сжатие» мог надежно защитить несколько танковых или мотострелковых рот от высокоточного оружия и авиации противника.

«МЛК» отличается от своих советских прародителей большей компактностью, поэтому может быть установлен на танк, БМП или БТР, не ограничивая их подвижность.

Изделие состоит из нескольких объединенных в один блок лазерных излучателей и может либо нейтрализовать большое количество объектов, либо сконцентрировать все лучи лазера на одном из них. Комплекс ничего не разрушает, но полностью нейтрализует оптико-электронные станции наблюдения, прицелы и головки самонаведения крылатых ракет и высокоточных боеприпасов.

Более подробные характеристики лазерного комплекса засекречены, но разработчики заявляют, что «МЛК» уже находится в высокой степени готовности к принятию на вооружение Российской армии.