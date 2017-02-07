Москва, 7 февраля, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Декан исторического факультета Московского государственного университета Иван Тучков заявил, что диссертационный совет его факультета не станет рассматривать широко известную диссертацию министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Об этом Тучков заявил журналистам сегодня, 7 февраля.

Yugopolis.ru Владимир Мединский

Тучков заявил, что в диссертации Мединского диссертационный совет плагиата не нашел. «Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», — сказал декан исторического факультета МГУ.

Он пояснил, что в материалах диссертации Мединского, которая называется «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков», плагиата не обнаружено.

Шумиха вокруг диссертации Мединского началась в апреле 2016 года. Некто Иван Бабицкий из онлайн-сообщества «Диссернет» подал в министерство образования и науки заявление с требованием лишить министра культуры Мединского ученой степени, так как его докторская диссертация, по мнению Бабицкого, «абсурдна и не имеет научной ценности».

Требование Бабицкого долго «гуляло» по инстанциям, пока наконец глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов сообщил, что диссертацию Мединского рассмотрят до 1 марта.