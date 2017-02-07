Уфа, 7 февраля, 2017, 19:27 — ИА Регнум.



«Не тешься, товарищ, мирными днями, сдавай добродушие в брак. Товарищи, помните между нами орудует классовый враг» (В. Маяковский)

В Башкирии продолжается процесс постепенной смены руководителей муниципального уровня. 1 февраля на внеочередном заседании Совета муниципального района Чекмагушевский район депутаты рассмотрели заявление о сложении полномочий главы Рифа Юсупова, возглавлявшего Чекмагушевский район с 2003 года. Всего в 2016 году ушли в отставку десять руководителей муниципальных и районных администраций. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, в отставках муниципальных чиновников прослеживается отчетливый антикоррупционный тренд, а не антирахимовская кадровая политика.

Отставка Рифа Юсупова свидетельствует о том, что в республике продолжается процесс постепенной смены руководителей муниципального уровня. Только в 2016 году со своих постов по разным причинам были уволены десять руководителей муниципальных и районных администраций. Причем только двое (градоначальник Стерлитамака Алексей Изотов и глава Давлекановского района Ильшат Фазрахманов) уволились в связи с переходом на другую работу. Как известно, Изотов был избран депутатом Госдумы по Стерлитамакскому одномандатному округу, а Фазрахманов возглавил Министерство сельского хозяйства РБ вместо освобожденного от должности в начале декабря 2016 года Николая Коваленко.

Самыми громкими стали отставки глав Кигинского и Кушнаренковского районов, а также мэра Агидели. В первом случае с требованием об увольнении главы района выступила прокуратура РБ в связи с превышением Рафиком Харисовым должностных полномочий. По материалам следствия, глава Кигинского района оплатил из бюджета не построенный водоканал на сумму 1,2 млн рублей, а также безвозмездно оформил торговый павильон стоимостью 500 тыс. рублей своему родственнику. Кроме того, следствием были выявлены нарушения при обращении с бюджетными средствами на сумму 360 млн рублей.

Главе Кушнаренковского района Алмазу Юсупову также было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями из-за незаконных земельных операций. Глава городского округа Агидель Олег Крысин был задержан в начале августа 2016 года во время получения взятки.

Резонанс вызвала отставка главы Кугарчинского района Фарита Мусина, которого избранные депутаты муниципального совета отказались переназначить из-за «неэффективности». Остальные главы подали в отставку «по собственному желанию».

По мнению экспертов, в отставках муниципальных чиновников прослеживается отчетливый антикоррупционный тренд, хотя основной причиной является повышение качества работы муниципалитетов.

«Несколько перефразируя пресс-секретаря Дмитрия Пескова, можно сказать, что смена глав муниципальных районов — это не специальная и тщательно спланированная кампания, направленная, как некоторые хотят это представить, на удаление «рахимовских», а обычный процесс, целью которого является обновление корпуса муниципальных чиновников», — отметил доцент БГПУ им. М. Акмуллы Евгений Соболев. — Из десяти руководителей муниципальных образований только четверо были назначены до 2010 года, поэтому я бы не стал акцентировать внимание исключительно на антирахимовской кадровой политике. Немаловажной является и антикоррупционная составляющая, поскольку трое из уволенных руководителей обвиняются в противоправных действиях».

По мнению политолога Дмитрия Михайличенко, администрацией Рустэма Хамитова были поставлены конкретные задачи перед руководителями районов, от выполнения которых и зависит будущее муниципальных чиновников. «В Башкирии 54 административных района, 21 город и 2 поселка городского типа. Иными словами, в регионе муниципальная власть представлена обширно и в управленческом плане синхронизировать ее работу весьма непросто. Администрация Хамитова четко дала понять, что основной задачей для глав она видит обеспечение информационной открытости администраций, умение выстраивать диалог с населением и не допускать внутриэлитных конфликтов. При этом приоритетным остается антикоррупционный тренд. Именно этим последним фактором и объясняется череда отставок глав администраций, которая произошла за последние десять месяцев», — уверен эксперт.

«При этом разговоры о том, что некоторые из уволенных глав администраций составляли фронду главе республики — считаю лишенными оснований. Скорее, это попытка политизировать обыкновенные, прежде всего хозяйственные вопросы муниципального уровня. Главы администраций в республике лояльны нынешнему руководству, но не все из них справляются с возникающими на службе соблазнами», — резюмировал Михайличенко.

«Череда отставок в очередной раз продемонстрировала наличие острой кадровой проблемы в республике. Недаром Рустэм Хамитов посвятил этому отдельный блок в декабрьском послании Госсобранию-Курултаю РБ, — подчеркнул политолог Кирилл Зотов. — Хорошо работающие главы районов и городов, а таких, увы, единицы, рекрутируются на более статусные должности (как в случае с Фазрахмановым), в итоге муниципалитеты часто возглавляют не совсем честные чиновники. Очевидно, что на сегодняшний день главной задачей является решение кадровой проблемы».

«Не считаю, что в республике очень серьезная проблема с коррупцией. Отдельные эпизоды — задержание Крысина или судебные дела Алмаза Юсупова — это, скорее, исключения. Тем не менее, это должно стать уроком для остальных глав. Они должны понимать, что муниципальная вольница давно закончилась, и что распоряжаться районом или округом как своей вотчиной им никто не позволит», — констатировал Зотов.