Ярославль, 7 февраля, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области провело встречу с официальной делегацией Кубы во главе с чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Эмилио Лосада Гарсия. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития партнерских отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Ян Левин Куба

Ярославская область давно сотрудничает с Республикой Кубой. Туда поставляются двигатели ЯМЗ, запасные части к ним, топливная аппаратура производства дивизиона «Силовые агрегаты — Группа ГАЗ». В последние годы объем товарооборота несколько снизился. Так, если в 2013 году объем экспорта ярославской продукции на Кубу составлял около четырех с половиной миллионов долларов, то в 2016 году он сократился до полутора миллионов.

Ярославские предприниматели готовы поставлять на Кубу газоочистительное оборудование для энергетики, дорожно-строительную технику, газотурбинные агрегаты для энергетического и нефтегазового секторов. Кроме того, иностранной стороне предложено рассмотреть возможность организации грузовых авиаперевозок через аэропорт «Туношна». Медицинские учреждения Ярославской области изучают перспективы использования кубинских лекарственных препаратов. Регион по-прежнему готов принимать у себя кубинских студентов. Возможна организация взаимодействия на уровне творческих коллективов и спортивных команд. Большие перспективы и в сфере туризма. Местные туроператоры готовы провести презентации туристического потенциала Ярославской области для представителей Республики Кубы.

«Существуют большие возможности для сотрудничества в промышленной сфере. Ярославская область поставляет к нам в республику двигатели. Есть перспективы также в фармацевтическом и туристическом направлениях деятельности. Уверен, что уже через несколько лет товарооборот между нашими сторонами вернется к самым высоким показателям», — сказал чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Эмилио Лосада Гарсия.