Москва, 7 февраля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В 2018 году в северодвинском центре судоремонта «Звездочка» начнется модернизация гвардейского ракетного крейсера «Москва», сообщают «Известия».

Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

Флагман Черноморского флота в 2018 году отправится из Севастополя в Северодвинск. В данный момент проходит согласование технических деталей контракта о модернизации крейсера, который заключат министерство обороны и Объединенная судостроительная корпорация. Стороны планируют закончить проработку деталей контракта до конца 2017 года.

По информации некоторых СМИ, в итоге модернизации ракетный крейсер должен получить на вооружение новейшие противокорабельные ракеты «Оникс» и крылатые ракеты дальнего действия «Калибр».

Напомним, гвардейский ракетный крейсер «Москва» является головным кораблем проекта 1164 «Атлант». Введен в состав ВМФ СССР в 1983 году, получив имя «Слава». В 1996 году правительство Москвы взяло шефство над флагманом ЧФ и тогда же корабль был переименован.

Ракетные крейсера проекта «Атлант» имеют водоизмещение 11 380 тонн. Их длина составляет 186 метров. Корабль с экипажем из 510 человек, вооруженный артиллерией, 16 пусковыми установками противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан», ракетными и артиллерийскими системами ПВО, торпедными аппаратами и противолодочными системами вооружения, способен развивать скорость до 34 узлов.

Стоит отметить, что однотипный ракетный крейсер «Маршал Устинов» проходил ремонт и модернизацию в северодвинском центре судоремонта «Звездочка» с 2011 по 2016 год.