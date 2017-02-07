МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем
Пекин, 7 февраля, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В конфликте между Китаем и США не может быть победителей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает 7 февраля Reuters.
«Между США и Китаем не может быть конфликта, потому что обе стороны только проиграют, никто не может себе этого позволить», — заявил Ван И.
Глава МИД КНР призвал мировых лидеров отказаться от политики протекционизма.
«Очень важно четко придерживаться принципов открытой мировой экономики… Важно направить экономическую глобализацию в сторону большей открытости, более широкого распределения прибыли и большей стабильности», — добавил Ван И.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп открыто заявил о своем несогласии с принципами свободной торговли. Он не раз говорил о том, что США выйдут из таких организаций как ВТО, НАФТА и ТТП, а также поднимут таможенные пошлины на импорт.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что Трамп подписал распоряжение, которое фактически прекращает участие США в переговорном процессе о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
Китай предложил альтернативное соглашение о свободной торговле для стран региона — Региональное Комплексное экономическое партнерство (РКЭП, RCEP), уже подписанное 11 странами.