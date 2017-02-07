Киев, 7 февраля, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Украина по итогам 2016 года увеличила потребление угля. Согласно данным министерства энергетики и угольной промышленности страны, в прошлом году украинские тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали нарастили потребление угля на 9,4%, то есть на 2,701 млн тонн по сравнению с 2015 годом.

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Так, по результатам прошлого года потребление угля на Украине составило 31 млн и 338,6 тыс. тонн. Причем если сравнивать декабрь 2016 года с аналогичным периодом 2015 года, то ТЭС и ТЭС стали использовать на 22,3% больше этого энергоносиетя. Прирост составил 575,1 тыс. тонн угля.

В то же время еще в 2015 году Киев пытался сократить долю угля в общем энергобалансе страны. Тогда потребление энегоносителя упало на 17,6% по сравнению с 2014 годом и составило 28 млн и 637,6 тыс. тонн. А в декабре 2015 года украинские ТЭС и ТЭЦ работали на 3 млн 151,5 тыс. тонн угля.

Эти данные стали известны на фоне того, что сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что в случае полного прекращения поставок угля из Донбасса могут произойти «определенные проблемы в энергосистеме». В частности, на определенный период стресса Украина может перейти к веерным отключениям и ограничениям, писало ИА REGNUM.

Насалик подчеркнул, что имеющихся запасов угля хватит для работы ТЭС до конца марта. Сейчас частные украинские компании пытаются договориться о поставках антрацитовой группы угля объемом 1 млн тонн из США. Однако даже если удастся договориться, то до момента прибытия товара на Украину может пройти 50−60 дней.

По словам украинского министра энергетики, блокирование поставок из Донбасса должно решаться не силой, а законом. Пока страна не готова отказаться от поставок угля из Донбасса, и сделано это может быть только на государственном уровне. При этом Насалик подчеркнул, что на угольных предприятиях работают около 50 тыс. человек, которые при подобном развитии событий могут направиться к «боевикам».

Напомним, что уголь — единственный энергоноситель на Украине, которым страна может обеспечивать себя сама в необходимых объемах. Угольная промышленность занимает большую долю в структуре топливно-энергетического комплекса и значительно влияет на состояние экономики страны в целом. В общей сложности на территории Украины действуют около 150 шахт, 90% которых приходится в Донбассе. На этой территории имеется примерно сто работающих шахт, где добывается энергетический и высококачественный коксующий уголь.

Отметим, что в последнее время наблюдается эскалация конфликта на востоке Украины, где силовики расширяют присутствие своей военной техники и военных. Кроме того, в конце января 2017 года украинские радикальные активисты частично заблокировали железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР. «Блокадники» грозят уничтожить магистрали в случае силового разгона.

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