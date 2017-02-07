Санкт-Петербург, 7 февраля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Около 40 человек пришли днем 7 февраля на Марсово поле в Санкт-Петербурге, чтобы поддержать передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви, передает корреспондент ИА REGNUM. Организаторы назвали митинг «праздником», которым следует отметить «очередное правильное решение нашего правительства».

Акция сторонников передачи Исаакиевского собора РПЦ

На площади собрались несколько десятков пенсионеров из поселка Тельмана Тосненского района Ленинградской области. Пенсионеров, по их словам, пригласила на мероприятие местная администрация, для их доставки в центр Петербурга предоставили автобус, который ожидает окончания акции, чтобы увезти областных жителей обратно.

Организовало митинг ПАО «Городские инновационные технологии» (ГИТ). Как сообщили со сцены, он призван «положить конец искусственно нагнетаемой» истерии вокруг передачи собора. Гендиректор холдинга ПАО «ГИТ» Егор Клопенко также заявил, что в городе планируются и более масштабные мероприятия в поддержку решения властей о передаче Исаакия в руки РПЦ.

«Митинг, молебен, крестный ход — не знаю, что это будет, но мы обязательно будем участвовать. Сегодня наша, можно сказать, корпоративная акция, которая организована по многочисленным просьбам жителей домов, которые обслуживают наши управляющие компании», — сказал Клопенко.

Акция сторонников передачи Исаакиевского собора РПЦ

Митинг должен был начаться в 15:00, именно к этому времени и привезли пенсионеров, однако к тому моменту на Марсовом поле работала лишь «полевая кухня», из репродукторов звучали песни военных лет. Пенсионеры мерзли и высказывали недовольство тем, что мероприятие задержалось на полчаса. Выяснилось, что большинство из них полагают, что в Исаакиевском соборе не разрешены православные церковные службы, и он работает исключительно как музей.

«Сейчас вход платный, а предлагают сделать так, чтобы он работал как церковь, бесплатно. Вход и для верующих тоже платный, кажется. Впрочем, мы не знаем, как и что там, живем в Тосно, у нас там свои церкви, мы и туда редко ходим», — сообщила одна из участниц акции. На замечание корреспондента ИА REGNUM о том, что церковные службы в Исаакии идут дважды в день, и верующие проходят туда без билетов, другой митингующий выразил уверенность, что такое нововведение появилось лишь в 2017 году (на самом деле, такой порядок действует уже несколько лет).

Около 15:30 на Марсово поле подошли около десяти молодых людей с флагами России и плакатами «Храм должен быть храмом». Они сообщили, что являются жителями Петербурга. «Мы хотим, чтобы Исаакий работал не как музей, а как храм, чтобы там велись службы. Сейчас там служб не проводят, только Крестный ход разрешен, по-моему», — заявила корреспонденту ИА REGNUM участница акции.

Акция сторонников передачи Исаакиевского собора РПЦ

Со сцены перед собравшимися выступил председатель отдела по взаимоотношению церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр Пелин, который признался, что никогда не выступал на митингах, даже во время исторических событий на рубеже 1990-х годов, потому что тогда ему казалось, что верующие не должны участвовать в подобного рода акциях.

«И вот мы понимаем, что (сегодня) есть те, которые желают, чтобы общество было неспокойно. Казалось бы, есть законное решение законно избранного правительства, поддержанное депутатами, о том, что храму возвращается первоначальное значение, и оно вдруг становится некоторым инфоповодом, чтобы внести в общество всей России определенного рода раздрай. Кому это нужно и зачем это нужно? Эти вопросы лежат в духовной плоскости. Продолжается борьба добра со злом, борьба, которая происходит в душах, в сердцах людей», — сказал Пелин.

Акция сторонников передачи Исаакиевского собора РПЦ

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Ранее о своем желании провести массовый митинг в поддержку решения о передаче Исаакия РПЦ заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Перед этим Санкт-Петербургская епархия выступила против проведения крестного хода, который Милонов предлагал провести в знак поддержки передачи собора. Он не смог назвать сроки, в которые может быть принято решение о возможной массовой акции.

Напомним, что 28 января на Марсовом поле прошла акция противников передачи собора в руки РПЦ. По данным полиции, она собрала около двух тысяч человек. Акция проходила в формате массовой встречи избирателей с депутатами. После этого в Заксобрании Петербурга приняли в первом чтении законопроект, по которому подобные акции будет необходимо заранее согласовывать с властями города.