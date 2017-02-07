Берлин, 7 февраля, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В ходе состоявшегося сегодня, 7 февраля, телефонного разговора между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и пока ещё канцлером Германии Ангелой Меркель лидеры двух стран договорились о сохранении тесного контакта между главами МИД и внешнеполитическими советниками по вопросу о сохранении режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня сообщает пресс-служба германского канцлера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Сообщается, что в ходе разговора, Путин и Меркель пришли к согласию о необходимости сохранения режима прекращения огня в Донбассе и приложения новых усилий для его соблюдения. Также главы России и Германии попросили своих министров иностранных дел и своих советников по внешней политики оставаться по вопросу перемирия в Донбассе в тесном контакте.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе телефонного разговора Путина с Меркель обсуждалось очередное обострение ситуации в Донбассе. Лидеры России и Германии высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня.