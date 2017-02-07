Лондон, 7 февраля, 2017, 17:12 — ИА Регнум. «Дети-солдаты Путина: только за год работы программы «Юнармия» эта организация завербовала в свои ряды 42 000 человек». Под таким длинным, неуклюжим, но обеспечивающим высокий интерес читателя к материалу заголовком, московский корреспондент издания Уилл Стюарт увлеченно рассказывает, как «дети в возрасте от 10 лет обучаются навыкам обращения с оружием, участвуют в военных маневрах и клянутся служить Родине.

Mil.ru Юнармейцы

«Юнармия» подвергалась сильной критике, — пишет автор. — На одном из сайтов проводились параллели между ней и «Гитлерюгендом». Однако публикация с того портала была быстро удалена».

Надо отметить нетрадиционность в поведении британского журналиста, сообщающего о «факте зажима демократии»: раньше в подобных случаях «защитники попранных прав и свобод» обычно приводили полное имя пострадавшего от «кровавого режима» ресурса, организовывали сбор подписей в его поддержку, интервью притесняемых персон… На этот раз, по всей видимости, с кадрами, фактами и примерами глухо, приходится обойтись общими фразами о ситуации, «вызывающей озабоченность».

«Официально новая организация, идеологом и вдохновителем которой стал ястреб и сподвижник президента Путина министр обороны Шойгу, создавалась как организация добровольных помощников армии, авиации и флоту. По тому же принципу, что и ДОСААФ СССР. В России полагают, что «сейчас тяжелые времена. Патриотизм надо развивать, чтобы не получить гражданскую войну, как на Украине. Патриотизма никогда не бывает слишком много», — делится информацией с читателями автор.

«Как считает генерал-полковник Александр Колмаков, один из причастных к «Юнармии», возрождение традиций детских и молодежных организаций должно вырастить поколение граждан, с уважением относящихся к истории своей страны, добрых и отзывчивых людей, готовых строить светлое будущее», — резюмирует британский журналист.

Запоминается, как известно, последняя фраза. Из последней фразы статьи Уилла Стюарта становится ясно, на Западе всерьез обеспокоены ростом патриотических настроений в России.