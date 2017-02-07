Ставрополь, 7 февраля, 2017, 15:39 — ИА Регнум.



wilhei Стоп

В Ставропольском крае из-за ухудшения погодных условий частично ограничили движение на автотрассе «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир». Однако автоаварий на трассе избежать не удалось.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, в Новоалександровском районе причиной частичного перекрытия трассы стал дождь, который идет во время сильного снижения температуры. Дорога превращается в каток.

Ограничение движения на трассе введено сегодня 7 февраля в 07:00. Они действовали только для общественного и пассажирского транспорта.

Движение по трассам «Новоалександровск-Ставрополь» и «Новоалександровск-Григорополисская-Армавир» было перекрыто в обе стороны. Трассы обработали противогололедными материалами и засыпаны песком с солью.

После 10:00 трассы открыли со стороны Ставрополя в сторону села Красногвардейское и из Новоалександровска в Кропоткин. На дороге «Новоалександровск — Армавир» в пределах Ставропольского края ограничения сохраняются.

В ГИБДД отметили, что дожди при минусовой температуре в крае продолжаются. И неблагоприятная обстановка складывается в Изобильненском районе на автодороге «Сегилеевское — Новотроицкая». Там вводилось кратковременное ограничение движения для очищения и обработки проезжей части. Сейчас движение открыто, но снова погода может всё изменить.

При сложившихся неблагоприятных условиях трассы закрывают и расчищают, но на них совершаются автоаварии. Так, 7 февраля около 09:00 на трассе «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» грузовой автомобиль «МАЗ» с прицепом не смог сохранить дистанцию и въехал в идущий впереди легковой автомобиль «ВАЗ-21 074».

Легковушку серьезно смяло, а ее пассажирку доставили в больницу с переломом носа и травмой головы.

Другой грузовик «КАМАЗ» на этой же трассе съехал с дороги. Пострадавших нет. ГИБДД пришлось привлекать дополнительную технику и подъемным краном вытаскивать с кювета многотонный груженый прицеп.

В Гидрометцентре сообщают, что погода в Ставропольском крае продолжит портиться. 8 февраля в крае прогнозируется понижение температуры воздуха до — 9 градусов, местами метель, туман, гололёд, днём порывы восточного ветра до 18 метров в секунду, ночью в южной части края налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат. 9 февраля температура опустится до минус 13 градусов.

Напомним, за текущую зиму движение по трассам Ставрополья ограничивали уже порядка 20 раз. Так, 5 февраля утром также из-за наледи во время ледяного дождя на полтора часа закрывалось движение по автодор­оге Александровское — ­ Новоселицкое — Буден­новск (по территории ­Новоселицкого района)­. Дорогу открыли после обработки противогололе­дными материалами.