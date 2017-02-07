Санкт-Петербург, 7 февраля, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Главного библиографа Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге Татьяну Шумилову увольняют из учреждения за публичную критику идеи слияния РНБ с Российской государственной библиотекой (РГБ) в Москве. Об этом сообщил депутат петербургского парламента Борис Вишневский. В пресс-службе РНБ пока не располагают информацией о судьбе Шумиловой.

Nlr.ru Главное здание РНБ в Санкт-Петербурге

Ранее Шумилова и другие сотрудники РНБ открыто выступили против идеи слияния двух главных библиотек страны, которую, как считается, поддерживает директор РНБ Александр Вислый — экс-директор РГБ. В частности, Шумилова участвовала в пресс-конференции, на которой планы по слиянию библиотек подверглись резкой критике. О своем участии в этом мероприятии библиограф уведомила начальство, отработав пропущенное рабочее время в другой день. Тем не менее, сразу появились опасения, что специалист может пострадать за свою позицию и подвергнуться увольнению «за нарушение трудовой дисциплины». Похоже, эти опасения подтвердились.

«Говорил с главным библиографом РНБ Татьяной Шумиловой, — сообщил сегодня на своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. — Час назад ей вручили приказ об увольнении, де-факто — за то, что пришла на пресс-конференцию и высказалась против слияния «Публички» с московской РГБ».

Депутат-«яблочник» пообещал встретиться с Шумиловой в ближайшие дни и оказать ей юридическую помощь в оспаривании увольнения. «Полагаю его абсолютно незаконным и сведением счетов», — добавил депутат.

В пресс-службе РНБ корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что информацией об увольнении Татьяны Шумиловой в настоящий момент не располагают, отметив, что подобные сведения «относятся к личным данным сотрудников». От других комментариев по ситуации вокруг Шумиловой в РНБ воздержались.

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Напомним, сообщения о предстоящем слиянии Российской государственной библиотеки (Москва) и Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) вызвали крайне негативную реакцию у библиотечного, музейного и научного сообщества. Профессионалы подчеркивают, что реализация проекта приведет к фактическому уничтожению РНБ — крупнейшего национального книгохранилища, библиотеки не просто общероссийского, но мирового масштаба. В то же время исполняющий обязанности директора РГБ Владимир Гнездилов в интервью СМИ 6 февраля опроверг информацию о слиянии своего учреждения с РНБ. По словам Гнездилова, речь идет лишь об устранении дублирования и создании единой электронной библиотеки.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступает категорически против предложения об объединении двух библиотек. «Есть две огромные мирового уровня библиотеки, каждая со своей историей, фондами, и почему-то кто-то считает, что такое объединение пойдет на пользу», — заявил депутат Госдумы. По мнению парламентария, Минкультуры «не надо рушить то, что доказало свою значимость, эффективность и целесообразность».