Нижний Новгород, 7 февраля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде местная студентка погибла, катаясь на «ватрушке». Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в настоящее время по данному факту начата доследственная проверка.

Shopboom.ru «Ватрушка»

ЧП произошло на берегу Оки в Приокском районе Нижнего Новгорода. По предварительным данным, две девушки-студентки при спуске со склона на «ватрушке» врезались в дерево.

Одна из них погибла на месте, ее подруга с черепно-мозговой травмой госпитализирована в городскую больницу.

В ходе проверки уже установлено, что склон, с которого спускались студентки, не оборудован для катания.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято юридическое решение.