Париж, 7 февраля, 2017, 15:06 — ИА Регнум.



20minutes.fr Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози будет опротестовывать требование французского правосудия предстать перед судом за нарушение правил финансирования собственной предвыборной кампании в 2012 году, заявил его адвокат. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Тьерри Эрзога, тот факт, что поручение о необходимости бывшему главе Французской Республики предстать перед судом, было подписано только одним из судей, занимающихся рассмотрением этого дела, свидетельствует о тщетности этого решения. На основании этого он готов подать апелляционную жалобу.

Напомним, Николя Саркози обвиняется в том, что он превысил допустимую законом сумму финансирования предвыборной кампании в 2012 году.