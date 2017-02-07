Вашингтон, 7 февраля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Хакеры из России, знакомые с уязвимостями игровых автоматов в американских казино, сумели получить в заведениях большие выигрыши. Чтобы обмануть слот-машины, игроки пользовались смартфонами и помощью соотечественников, находившихся в России, сообщает Wired.

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Как рассказал специалист по безопасности в игровой сфере Даррин Хоук, несколько человек, прибывших в США из Санкт-Петербурга, покидали казино с необычно большими выигрышами. Эксперт просмотрел записи с камер наблюдения, сделанные во время посещения заведений этими людьми. Сначала они снимали на видео выдачу автоматов, а позже возвращались и играли, приблизив к слот-машине смартфоны.

Выяснилось, что хакерам было известно об уязвимостях в программах автоматов. Записав работу машин на видео, они пересылали его в штаб в Санкт-Петербурге. Там их коллеги изучали записи и устанавливали закономерности, с помощью которых можно выиграть у автомата. После этого игроки, находящиеся в казино, получали сигналы за четверть секунды до того, как на автомате выпадет нужная комбинация.

Подобным способом хакеры уже действовали в 2014 году, тогда они могли получать в казино до $250 тыс. в неделю, однако в дальнейшем были арестованы. По всей видимости, отмечает издание, другие хакеры доработали схему и вновь обманывают казино.