Москва, 7 февраля, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Алексеем Цыденовым, назначенным временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития региона, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Алексей Цыденов

«Начал в Министерстве путей сообщения на Дальневосточной железной дороге, в центре фирменного транспортного обслуживания, — рассказал Цыденов, отвечая на вопрос президента о его биографии. — Потом в 2001 году перешел в бизнес — создавали первые компании операторов частного вагон-парка. В 2006 году перешел в Министерство транспорта, потом из Министерства транспорта попал в аппарат правительства. В аппарате был начальником отдела, заместителем директора департамента, потом — Федеральное агентство железнодорожного транспорта. И с 2012 года — заместитель Министра транспорта, курирую вопросы железнодорожного транспорта, науки, ГЛОНАСС в части ее наземного использования, стратегию и документы стратегического планирования».

В. Путин: Ситуацию в Республике Бурятия Вы знаете хорошо.

А. Цыденов: Да, знаю, и, конечно, сейчас дополнительно изучал. Хочу сказать, что у республики есть объективные преимущества. Первое — это, конечно, природные особенности с точки зрения развития туризма. Это большой запас востребованных полезных ископаемых, хорошее географическое положение в части приближенности к странам АТР, перспективные рынки. Хороший потенциал у сельского хозяйства, с точки зрения исторического опыта в первую очередь это животноводство.

Есть небольшое, но все-таки высокотехнологичное производство, которое в рамках импортозамещения и нынешних реалий тоже имеет достаточно уверенные перспективы.

Уверен, что под вашим руководством, с поддержкой правительства и, конечно, жителей республики можно экономический уровень, качество жизни поднять в достаточно короткие сроки. Все для этого сделаем.

В. Путин: Вы перечислили все направления, которые требуют особого внимания. А что является наиболее перспективным, с чего нужно было бы начать, чтобы люди почувствовали движение вперед?

А. Цыденов: Первое, нужно формировать занятость: то, что быстро, — это животноводство и туризм; с более длительными сроками — это развитие месторождений полезных ископаемых, там больше привязано все к транспортной инфраструктуре, к энергетической. И, безусловно, все-таки международный туристический потенциал: большой интерес к Байкалу со стороны Монголии — он исторический — и со стороны Китая. Вот этот потенциал можно реализовывать.

А людям, безусловно, нужны хорошие дороги, хорошие условия жизни, дворы красивые, удобные, комфортные, социальная сфера (это медицина, образование). Есть определенные идеи — постараюсь реализовать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Наговицын, возглавлявший Бурятию с 2007 года, ушел в отставку. Врио главы назначен 40-летний Алексей Цыденов. Выборы губернатора пройдет в Бурятии в сентябре этого года.