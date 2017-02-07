Ярославль, 7 февраля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Общественный совет при Избирательной комиссии Ярославской области обратился с открытым письмом к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой, первому заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко, врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову, уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой и Сергею Бабуркину, депутатам Государственной думы РФ и Ярославской областной думы.

Общественный совет Яроблизбиркома

ИА REGNUM публикует полностью его содержание.

Председателю Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации

ЭЛЛЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ПАМФИЛОВОЙ

Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации

СЕРГЕЮ ВЛАДИЛЕНОВИЧУ КИРИЕНКО

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации

ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ МОСКАЛЬКОВОЙ

Временно исполняющему обязанности губернатора Ярославской области

ДМИТРИЮ ЮРЬЕВИЧУ МИРОНОВУ

Председателю Ярославской областной думы

МИХАИЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ БОРОВИЦКОМУ

Депутатам Государственной Думы Российской Федерации

ВАЛЕНТИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ТЕРЕШКОВОЙ,

АНАТОЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ ГРЕШНЕВИКОВУ,

ИЛЬЕ ВЛАДИМИРОВИЧУ ОСИПОВУ,

АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ ГРИБОВУ

Уполномоченному по правам человека в Ярославской области

СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ БАБУРКИНУ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Общественного совета при Избирательной комиссии Ярославской области

Общественный совет при Избирательной комиссии Ярославской области обеспокоен событиями, происходящими в связи с отставкой Олега Юрьевича Килипченко с поста председателя Избирательной комиссии Ярославской области. Уход председателя Избирательной комиссии области менее чем через два месяца после назначения, с учётом того, что его кандидатура являлась утверждённой и рекомендованной ЦИК РФ, нельзя назвать обычным событием.

Необходимо отметить, что О.Ю. Килипченко возглавил комиссию в крайне тяжелый для всей избирательной системы региона период. Приговор по уголовному делу в отношении предыдущего председателя облизбиркома, череда скандалов на выборах в Ярославскую областную думу — все это сформировало на рубеже 2013−2014 годов вполне определенный имидж избирательной комиссии Ярославской области, породило масштабное недоверие к избирательному процессу со стороны его участников и избирателей.

На посту председателя Избирательной комиссии Ярославской области О.Ю. Килипченко активно способствовал открытости и прозрачности в её деятельности. Впервые в нашей области был реализован проект «Молодежная избирательная комиссия», созданы Общественный и Юридический советы, которые осуществляли независимую экспертизу решений и действий Комиссии. Удалось наладить тесное взаимодействие с политическими партиями, общественными организациями и СМИ. Отдельно стоит отметить совместную работу облизбиркома с аппаратом уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Во многом благодаря личной позиции и практической работе О.Ю.Килипченко в Ярославской области был зафиксирован рост уровня доверия к выборам среди их участников, экспертов, представителей партий и самое главное — населения. Это подтверждается результатами социологических исследований, проведенных в сентябре 2016 года.

Общественный совет не уполномочен и не собирается комментировать или как-то влиять на кадровые решения Центральной избирательной комиссии РФ и руководства Ярославской области. Однако члены совета отмечают факты распространения через интернет негативной информации о деятельности главы облизбиркома. Последовательность и качество этих публикаций указывают на их явный заказной характер. Мы считает должным обратить внимание ЦИК и правоохранительных органов, что подобные материалы не только порочат честь и достоинство О.Ю. Килипченко, но и подрывают доверие населения ко всей избирательной системе.

Мы за конструктивную критику деятельности руководства и аппарата Избирательной комиссии Ярославской области, но мы против попыток давления со стороны различных политических группировок, огульных обвинений, распространения грязных сплетен и слухов в их адрес.

Члены общественного совета имеют основания предполагать, что истиной причиной отставки О.Ю. Килипченко является оказанное на него давление, цель которого — смена руководителей ряда территориальных избирательных комиссий города Ярославля.

На основании опыта многочисленных избирательных кампаний, можно утверждать, что основные спорные моменты возникают именно на этапе регистрации кандидатов. На предстоящих в сентябре 2017 года выборах в муниципалитет города Ярославля первичное решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации будет приниматься именно в территориальных избирательных комиссиях. Это не говоря о полномочиях глав территориальных комиссий при организации непосредственного процесса голосования и подсчета результатов.

Эксперты общественного совета отмечают, что в силу существующего закона о государственной службе, одним из следствий ухода со своего поста О.Ю. Килипченко является автоматическое освобождение от должности всех его помощников, основная часть которых — председатели территориальных избирательных комиссий. Формально это может стать поводом для кадровых решений.

Однако в случае, если предположения членов общественного совета найдут практическое подтверждение, и за отставкой главы последуют отставки других членов облизбиркома, а также глав территориальных комиссий, можно будет говорить о вмешательстве в работу органов избирательной системы Ярославской области как о свершившемся факте. Это, несомненно, скажется на качестве избирательного процесса, спровоцирует рост числа конфликтных ситуаций, снизит доверие к избирательной системе и легитимность результатов выборов в глазах населения области. Это тем более важно, учитывая параллельность выборных кампаний на пост губернатора Ярославской области и в муниципалитет Ярославля, а также предстоящие в 2018 году выборы Президента Российской Федерации.

Мы полагаем, что деятельность Избирательной комиссии Ярославской области нуждается в большем внимании со стороны временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова, председателя и депутатов Ярославской областной думы.

Общественный совет подчёркивает, что происходящие в Ярославской области события идут в разрез с требованиями к избирательному процессу со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, администрации Президента в лице Первого заместитель руководителя Администрации Сергея Владиленовича Кириенко и Председателя Центральной Избирательной Комиссии РФ Эллы Александровны Памфиловой.

Члены общественного совета при Избирательной комиссии Ярославской области обращаются к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой и Уполномоченному по правам человека на территории Ярославской области Сергею Александровичу Бабуркину с просьбой обратить внимание на обеспечение избирательных прав жителей Ярославской области.

Мы предлагаем депутатам Государственной Думы РФ, избранным от Ярославской области, и Ярославской областной думы проработать вопрос о внесении изменений в федеральное и региональное законодательство, которые бы позволили снять целый ряд коллизий внутри избирательной системы. В частности, для обеспечения большей автономии ТИКов мы предлагаем урегулировать на законодательном уровне вопрос оплаты труда председателей территориальных избирательных комиссий. В более долгосрочной перспективе мы считаем целесообразным решить вопрос бюджетной зависимости избирательных комиссий субъектов Федерации от органов исполнительной власти.

Ярославль, 7 февраля 2017 года.

Члены Общественного совета при Избирательной комиссии Ярославской области:

Головин Ю.А.

Грибов Д.В.

Рыков А.Е.

Шувалов Е.М.

Латышев Р.А.

Шейнин А.В.

Яковлев А.А.

Дискова Л.В.

Соцкова В.Е.