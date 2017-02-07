Ярославль, 7 февраля, 2017, 14:22 — ИА Регнум. На заседании избирательной комиссии Ярославской области 7 февраля из состава комиссии исключен ее экс-председатель Олег Килипченко и его заместитель Вадим Чуваков. Исполняющим обязанности председателя комиссии избрана Елена Новик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии.

Яроблизбирком

Председатель облизбиркома Ярославской области Олег Килипченко и его заместитель Вадим Чуваков ранее подали заявление об увольнении по собственному желанию.

Сегодня 9 из 13 членом комиссии проголосовали за вывод их из состава комиссии, а секретаря комиссии Елену Новик выбрали заместителем председателя комиссии и и.о. главы облизбиркома. Раньше она возглавляла администрации Кировского и Ленинского районов областного центра, была заместителем мэра Ярославля.

«Нового председателя члены комиссии смогут утвердить только после внесения его кандидатуры Центральной избирательной комиссии. Будет это Елена Новик или кто-то другой, пока неизвестно. Срока, в течение которого ЦИК должен представить кандидата на эту должность, не прописано. По идее, проводить выборы может и исполняющий обязанности», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Ярославской области.