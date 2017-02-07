Москва, 7 февраля, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 8 февраля: основные валюты выросли к российскому рублю, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Курс доллара США вырос к рублю на 48,12 копейки и составил 59,1933 рубля. Евро увеличился на 7,96 копейки — до 63,2362 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам, составила 61,0126 рубля, она выросла на 30,05 копейки.

Напомним, с 7 февраля Минфин с помощью Центробанка будет ежедневно покупать валюту на Московской бирже. В течение февраля ЦБ планирует приобрести валюты на 113 млрд рублей (1,9 млрд долларов).

Согласно обнародованным ранее расчетам Минфина, в результате интервенций рубль должен подешеветь на 10%.