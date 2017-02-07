Москва, 7 февраля, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по ЖКХ поддержал поправку, вводящую бессрочную бесплатную приватизацию для всех граждан России, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля. Законопроект нижняя палата парламента рассмотрит на заседании 8 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Приватизатор

«Комитет рекомендовал Госдуме принять поправку при обсуждении законопроекта во втором чтении», — пояснил автор поправки депутат Госдумы Александр Сидякин («Единая Россия»).

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым бесплатная приватизация будет продлена до 1 января 2020 года для жителей Крыма и Севастополя, переселенцев из аварийного жилья, а также для детей-сирот.

Ранее продление бессрочной приватизации одобрил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.