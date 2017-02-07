Донецк, 7 февраля, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Украинские силовики потеряли убитыми с начала обострения конфликта в Донбассе 200 человек, еще 300 получили ранения, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

По его словам, это данные разведки корпуса. Ранее Захарченко сообщил о концентрации в Донбассе украинской тяжелой военной техники по всей линии соприкосновения.

В конце января 2017 года власти Украины попытались вновь перейти в наступление в Донбассе. Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня и начали широкомасштабные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и сел.

При этом Киев цинично заявляет, что в эскалации насилия якобы виновата Россия и народные республики Донбасса, хотя даже министерство обороны Украины прямо заявило, что ВСУ ведут наступление в Донбассе.