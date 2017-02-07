Москва, 7 февраля, 2017, 13:32 — ИА Регнум. У Афганистана и России много возможностей для сотрудничества. Афганская экономика заинтересована в росте импорта российской нефти. Об этом сообщил министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани на пресс-конференции после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сегодня, 7 февраля.

Topwar.ru Нефть

Раббини подчеркнул, что Кабул и Москва должны как сейчас, так и в дальнейшем работать вместе. По его словам, на прошедших переговорах дипломаты затронули вопросы взаимодействия в экономической сфере, в том числе и торговое сотрудничество.

«В этом отношении мы сфокусировались на возможностях российских инвестиций в Афганистане и на нашем интересе увеличить уровень импорта нефти из России», — сказал он.

Читайте также: Узбекистан и Афганистан подписали торгово-экономическую «Дорожную карту»