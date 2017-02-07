Москва, 7 февраля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская в интервью RT рассказала о недвижимости, которую она планирует указать в декларации о доходах.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

«Я планирую сдать декларацию в кратчайшие сроки, — рассказала депутат. — Уже в феврале мы ее подготовим с моими помощниками».

Депутат пояснила, что у нее практически ничего не поменялось по сравнению с «прошлым периодом», поэтому собрать все необходимые справки и оформить декларацию не составит особого труда.

«В декларации за 2016 г. будет записана служебная квартира в Симферополе, которая полагалась мне как прокурору Республики Крым, — говорит Поклонская. — Московской служебной квартиры там не будет — документы на нее были окончательно оформлены только в январе. Своего жилья, к сожалению, нет».

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