Москва, 7 февраля, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Валютные интервенции могут продолжаться около полугода, поскольку сейчас нет оснований полагать, что ситуация на сырьевом рынке изменится в худшую сторону. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля аналитик eToro Михаил Мащенко, комментируя начало ежедневных покупок валюты со стороны Минфина на московской бирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Слишком сильный курс рубля невыгоден для российской экономики: доходы бюджета от экспорта сокращаются, конкурентоспособность российских производителей и возможности по импортозамещению снижаются. Главная задача правительства состоит в сокращении дефицита бюджета до 2019 года, и слабая валюта наряду с сокращением государственных расходов должна будет способствовать этому», — объясняет он.

Интервенции будут продолжать до тех пор, пока цены за баррель нефти марки URALS будут находиться выше 40 долларов за баррель — цены, которая заложена в бюджет, указывает он. «В данный момент оснований полагать, что ситуация на сырьевом рынке изменится в худшую сторону, пока нет. Это значит, что интервенции могут продолжаться около полугода. В 2016 году ЦБ проводил аналогичные операции на валютном рынке в течение трех месяцев, в результате чего курс рубля упал с 48 до 70 за доллар», — рассказал эксперт.

«По итогам интервенций российская валюта может ослабнуть на 5%, тем не менее, многое будет зависеть от фактических объемов покупок, геополитики, цен на нефть и иностранных инвестиций», — заключил аналитик.

С 7 февраля Минфин с помощью Центробанка будет ежедневно покупать валюту на Московской бирже. В течение февраля ЦБ планирует приобрести валюты на 113 млрд рублей (1,9 млрд долларов). Согласно обнародованным ранее расчетам Минфина, в результате интервенций рубль должен подешеветь на 10%. Прогнозируется, что в феврале нефтегазовые доходы федерального бюджета на 113 млрд рублей (почти 1,9 млрд долларов) превысят запланированные, говорится в сообщении Минфина. На эту же сумму Минфин закупит валюту. Планируется, что с 7 февраля по 6 марта 2017 года ЦБ будет ежедневно приобретать для Минфина 6,3 млрд рублей (105 млн долларов).