Владимир, 7 февраля, 2017, 12:59 — ИА Регнум. В России подходит к завершению проектирование высокоскоростной магистрали «Москва — Казань». 1 февраля президент РЖД Олег Белозеров сообщил, что работа над проектом должна завершиться в мае-июне 2017 года. Причем, российские и китайские специалисты проработали модель грузового поезда, который сможет двигаться со скоростью 350 км/ч, следовательно, по дороге будут перевозить не только пассажиров, но и грузы. Во Владимирской области, через которую, в том числе, пройдет магистраль, перспективы ее строительства уже раскололи общество на две группы. Сторонники говорят об экономической выгоде, а противники — о том, что строительство железной дороги не только повлечет за собой проблемы экологии, но и оставит некоторых владимирцев без крыши над головой. В числе тех, кому строительство магистрали явно помешает, например, строительные компании, давно облюбовавшие красивейшие места, по которым пройдет дорога. Все эти волнения могут стать причиной серьезных проблем для главы Владимирской области Светланы Орловой, которой в 2018 году предстоит переизбрание.

ptra Железнодорожные пути

О том, как повлияет строительство и эксплуатация ВСМ на экономику Владимирской области, корреспондент ИА REGNUM поговорил с директором Института экономики и менеджмента Владимирского государственного университета, доктором экономических наук Павлом Захаровым.

ИА REGNUM: Еще в самом начале разработки проекта ВСМ региональные власти не раз говорили о том, что при строительстве дороги загрузка владимирских заводов окажется максимальной, а объем производства значительно вырастет. Как, на ваш взгляд, повлияет на эти планы участие китайских партнеров в строительстве дороги? И что даст строительство дороги региону в целом?

Если говорить в общем, то инвестиции — это основной фактор экономического развития. Привлечение инвестиций — это всегда во благо экономике. Инвестиции как фактор развития имеют два эффекта. Первый — акселератор, то есть ускорение экономического роста и повышение валового экономического продукта. Второй эффект называется мультипликатор. Дело в том, что все отрасли в экономике между собой связаны, поэтому рост деловой активности в одном секторе вызывает рост активности в смежных секторах. Условно, если мы говорим про строительство железной дороги, то потребуется строительная техника, стройматериалы, потребуется металл, машины и механизмы, люди, которые будут работать. Эту цепочку можно очень долго продолжать. Но, кроме того, сама по себе высокоскоростная магистраль — это важнейший инфраструктурный проект, а инфраструктура — это та база, на которой строится всё экономическое развитие. Если мы смотрим на этот вопрос с точки зрения региональной экономики в пространственном аспекте, то вся экономическая деятельность строится вокруг линий коммуникаций. Там, где они пересекаются, возникают узлы с высокой концентрацией экономической активностью. Там, где линии коммуникаций идут, — в данном случае ВСМ — тоже возрастает экономическая активность. То есть инфраструктурные проекты подтягивают за собой экономическую активность, те муниципальные районы, по которым пройдет ветка, получат колоссальный плюс.

ИА REGNUM: То есть, неважно, кто будет строить, — в любом случае Владимирская область получит плюсы? Не потеряют ли загрузку региональные заводы из-за этого?

Ну, а почему бы иностранным инвесторам не участвовать? Капитал сейчас интернациональный, он теряет привязку к конкретной стране и стремится туда, где ему создаются привлекательные условия. Каких-то серьезных минусов от участия китайских партнеров я не вижу. Я думаю, ничего плохого в том, что китайские инвесторы вложат деньги в то, что будет в России работать, нет. Относительно шансов отечественных предприятий в конкурентной борьбе я буду патриотом, я верю в наши предприятия. По факту жизнь расставит все по своим местам, но шансы есть, и они неплохие.

ИА REGNUM: Можно ли говорить о том, что в связи со строительством дороги увеличится привлекательность региона для иностранных инвесторов?

Любой успешно реализованный инвестиционный проект с участием иностранцев говорит о том, что иностранные инвесторы доверяют нашей экономике. Реализация такого крупного проекта, конечно, инвестиционную привлекательность Владимирской области для иностранных инвесторов увеличит.

ИА REGNUM: Какие владимирские предприятия смогут участвовать в строительстве?

Неплохие шансы у строительного комплекса. Также у нас есть кластер вокруг Мурома, который имеет хороший потенциал в железнодорожном производстве (к примеру, АО «Муромский стрелочный завод» и ОАО «Муромский ремонтно-механический завод» — прим. ИА REGNUM). Плюс, не будем забывать и про предприятие «Гусар», которое успешно работает в Гусь-Хрустальном (занимается производством трубопроводной арматуры — прим. ИА REGNUM). У него есть неплохие варианты реализации своего потенциала.

ИА REGNUM: Если же проект будет реализован, как вы считаете, каковы у Владимирской области шансы стать не просто территорией, по которой проходит дорога, а увеличить объемы отгрузки товаров собственного производства?

Сама по себе транзитная составляющая не так уж и плоха. В принципе, от транзита экономическую выгоду можно получать. Но если мы будем говорить о развитии логистики, то перспективы здесь есть. Я думаю, что шансы неплохие. С ходу сложно оценить, насколько валовой региональный продукт вырастет. Как я знаю, технико-экономическое обоснование проекта строительства ВСМ проводилось достаточно серьезное.

Из плюсов можно еще назвать объединение Владимира с московским мегаполисом. Если у жителей Владимира будет возможность попадать в Москву за 50 минут, то Владимир становится непосредственно частью московского мегаполиса. Одно из определений города — расстояние, которое человек может покрыть в течение двух часов. Таким образом, мы становимся частью московской агломерации со всеми вытекающими отсюда последствиями и возможностями.

ИА REGNUM: То есть привлечение деловой активности в регион с помощью магистрали — это реальность?

Это объективная реальность.

ИА REGNUM: А если говорить про промышленные поставки из других регионов, здесь есть какие-то шансы и варианты развития?

Безусловно, если решили, что магистраль будет грузовой, то она будет загружена. Дело в том, что высокоскоростные магистрали развиваются по всему миру, то есть это требование современной экономики. Если мы говорим, что современная экономика — гибкая, то могут поступать любые товары из любой отрасли. Если мы коммуникации развиваем, то «мозги» фирмы могут быть в одном городе, а производство «железяк» — в другом месте. Сейчас инновационный малый и средний бизнес развивается именно так.

ИА REGNUM: То есть можно говорить, что с появлением ВСМ исчезнет понятие регионального производства, а у компаний появится возможность работать на межрегиональном уровне?

Конечно, это нормально. Укрепление межрегиональных связей и проникновение одной системы в другую надо только приветствовать.

ИА REGNUM: Еще один проект, который напрямую связан со строительством ВСМ — логистический центр. Насколько его строительство во Владимире реально и насколько он будет востребован из-за близости Москвы?

Мы же знаем, что у нас в стране все очень сильно завязано на центр. Москва не только столица, но и мощнейший финансовый и логистический центр. Если какие-то частички логистического центра попадут во Владимир, это прекрасно. Он будет востребован, потому что мы находимся в Центральной России. Для всего ЦФО он будет иметь значение, все близлежащие регионы — это Иваново, Кострома, Рязань, Ярославль, и приволжский Нижний Новгород.

ИА REGNUM: Были предположения, что спустя 5 лет после введения в эксплуатацию магистрали, внутренний региональный продукт вырастет на 38%. Насколько это реально и что этому может помешать или поспособствовать?

Как я уже говорил, развитие инфраструктуры — безусловный плюс к тому, чтобы ВРП прирастал. Цифра 38% за пять лет, конечно, впечатляет, дай Бог, чтобы такие результаты получили. С точки зрения теории управления, если цели ставить не амбициозные, то и результаты будут не впечатляющими. А если цели немного будут идти вперед того ресурсного потенциала, который есть, то и результаты будут соответствующими. Помешать могут самые разные факторы — изменения экономической конъюнктуры, какие-то турбулентности в мировой экономике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, протяженность трассы во Владимирской области составит более 242 км. Новая магистраль пройдет по территории 70 населенных пунктов 12 районов. В черте областного центра трасса будет иметь длину 4 км. В регионе поезд будет останавливаться в Петушках, Владимире, Коврове и Гороховце.