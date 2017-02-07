Москва, 7 февраля, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Российская Федерация не видит подвижек в «газовых» переговорах с Белоруссией и по-прежнему ждет оплаты за поставленное в 2016 году голубое топливо. Об этом, как передает РИА Новости, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Пока нет подвижек, пока ждем предложений от наших коллег, — сказал Дворкович. — На основе предыдущих предложений у нас нет договоренности, но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения РФ c Белоруссией обострились в результате пересмотра Минском соглашения по цене на российский газ. Минск решил, что цена на голубое топливо должна быть снижена.

В итоге с 2016 года белорусские государственные предприятия стали оплачивать продукцию дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» не по контрактной цене, а по цене, которую сочли справедливой в Минске. Накопился долг.

Ответной мерой со стороны Москвы стало сокращение объёмов поставок нефти. Белорусским министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) были установлены новые тарифы на транспортировку российского черного золота.

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