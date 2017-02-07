Пекин, 7 февраля, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по итогам января объем валютных резервов страны сократился еще на $12,3 млрд. Снижение объемов валютного запаса КНР зафиксировано уже 7 месяц подряд.

Publico.pt Центральный банк КНР

Как отмечается в заявлении ЦБ КНР, снижение валютных запасов страны вызвано спадом экспорта китайских товаров за пределы страны. Значительное давление на объемы валютных запасов оказал мировой финансовый кризис и относительно небыстрые темпы восстановления мировой экономики, пишет «Сина синьвэнь».

По итогам 2015−16 гг. объем резервов Китая сократился на рекордные $833 млрд. В декабре 2016 г. сокращение резервов произошло в объеме $41 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 февраля в целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 50 млрд юаней ($7,3 млрд).Финансовые операции проведены на срок 14 дней, их доходность составит 2,35%.