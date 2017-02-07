Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2017, 12:27 — ИА Регнум.

Коммунальные службы Ростова-на-Дону и области ликвидируют последствия снегопада, который выпал в ночь на 7 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города-миллионника, для уборки привлечено почти 190 единиц специальной техники.

Rostov-gorod.ru Коммунальная техника

Помимо того, что с транспортных артерий донской столицы вывозится снег, дороги покрывают противогололедными реагентами. На улицах города трудятся работники ЖКХ: убирают снег, посыпают тротуары песком и солью.

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Ранее управление ГО и ЧС рекомендовало горожанам быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий. Выходить из дома, по возможности, не стоит, автовладельцам ведомство советует воздержаться от дальних поездок. Но от пробок предупреждение не спасло. Так, серьёзные семибалльные пробки затруднили движение в городе.

Напомним, в конце 2016 года сообщалось о том, что за тщательностью уборки наледи и снега в городе-миллионнике планировалось следить с помощью системы «Безопасный город». Об эффективности использования системы пока неизвестно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, парк коммунальной спецтехники Ростова-на-Дону насчитывает более 320 машин. Большая часть из них предназначена для работы зимой. Это снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры.