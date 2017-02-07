Москва, 7 февраля, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закроют на плановые профилактические работы на два месяца, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Мавзолей Ленина. Москва

Профилактические работы начнутся 16 февраля. До 16 апреля мавзолей будет закрыт для посетителей.

Ранее мавзолей закрывали на плановые профилактические работы с 16 февраля по 16 апреля 2015 года. В ходе плановых работ специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений работают с забальзамированным телом Ленина.

В 2013 году в мавзолее реконструировали фундамент и провели гидроизоляцию здания. Тогда мавзолей был закрыт восемь месяцев.