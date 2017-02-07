Пекин, 7 февраля, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Жительница китайской провинции Гуандун, которой в прошлом году провели процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), произвела на свет здорового младенца. Ребенок развился из эмбриона, замороженного в 2000 году, передает НТВ.

DigitalMarketingAgency Ребенок

Роды у 46-летней женщины принимали специалисты клиники при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу. Шестнадцать лет назад китаянка родила сына с помощью ЭКО. Тогда же эмбрионы, один из которых был взят для оплодотворения, были заморожены.

В 2016 году один из эмбрионов, находившихся все это время в состоянии криоконсервации, вновь был пересажен женщине. Как отмечают медики, и мать, и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо.